6.000 Minijobs in Oberfranken während der Pandemie gestrichen

In Oberfranken haben innerhalb des vergangenen Jahres mehr als 6.000 Minijobler ihre Stelle verloren. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) kritisiert daher das Modell der 450-Euro-Jobs.

Gewerkschaft Oberfranken: Minijobs als "Sackgasse"

Zum Schutz der Betroffenen müsse eine Lehre aus der Pandemie gezogen werden. Unternehmen würden schließlich in Krisenzeiten zuerst bei Minijoblern sparen. Diese Gruppe von Beschäftigten habe jedoch keinen Anspruch auf das Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld.

Der Bezirksvorsitzende der IG BAU Oberfranken, Gerald Nicklas, fordert daher eine Reform: Minijobs müssten ab dem ersten Euro sozialversicherungspflichtig werden. Die Politik setze mit den abgabenfreien Minijobs schon seit Jahren falsche Anreize, so Nicklas weiter. "Die Corona-Krise hat klargemacht, dass diese Stellen eine arbeitsmarktpolitische Sackgasse sind."

Unterschiedliche Lagen in Stadt und Landkreis Bamberg

Besonders hoch sei der Rückgang der Stellen in der Stadt Bamberg gewesen, wo oberfrankenweit nach wie vor die meisten Minijobler angestellt sind. Die Zahl der Beschäftigten sank in der Domstadt um 14 Prozent auf 10.000. In Coburg gingen die Arbeitsplätze in diesem Bereich um 13 Prozent zurück.

Einen geringen Rückgang verzeichnen indes die Kreise Bayreuth und Bamberg, wo innerhalb eines Jahres fünf beziehungsweise vier Prozent der Minijobler eine Kündigung erhalten hatten.