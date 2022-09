6.000 Kilometer zu Fuß: Hannis lange Reise

410 Tage ist Johannes "Hanni" Ernst auf dem Jakobsweg gepilgert – von Nürnberg bis Santiago de Compostela. 6.000 Kilometer zu Fuß mit nur einem Zelt unterwegs. Von Santiago führte ihn schließlich sein Weg noch nach Porto. Von dort trat er am 27. Februar 2022 seine Heimreise an. Zurück zur Familie und zu seinem Vater, dessen 60. Geburtstag er jetzt mitfeiern kann.

Mut zum Wagnis

Der 30-jährige Johannes Ernst arbeitete seit Jahren als Marketing-Manager. Eine 10 tägige Wandertour auf dem österreichischen Jakobsweg vor drei Jahren lässt seinen Entschluss reifen, eine lange Auszeit zu nehmen, um eine große Pilgerreise anzutreten. Für Johannes war es zwar ein großes Wagnis, seine sichere Anstellung zu kündigen, doch er war sich sicher, dass dieser Entschluss entscheidend für sein Leben ist.

Stärke und Vertrauen wachsen

Mit jedem Kilometer zu Fuß wächst in Johannes das Vertrauen, auf dem richtigen Weg zu sein. Er begegnet vielen Menschen, die ihm Mut machen, diese lange Reise auf sich zu nehmen. Es gibt zahlreiche intensive Gespräche mit Priestern, Passanten und anderen Pilgern.

"Die Menschen sind unfassbar hilfsbereit und freundlich"

Ohne die Hilfe von anderen Menschen hätte der Nürnberger anfängliche Krankheiten und kalte Temperaturen nicht so gut gemeistert. Er kommt mit vielen Passanten ins Gespräch und wird von ihnen oft auch beherbergt. Die Pilgerreise hat Johannes auch den Glauben an das Gute im Menschen wiedergegeben.

Vier Paar Wanderstiefel bis zum Ziel

Nach 410 Tagen kommt Johannes Ernst am 6. September wieder nachhause in Großgründlach bei Nürnberg an. Es war eine Zeit, die ihn kräftemäßig gefordert hat, aber auch eine Zeit, in der er viel Selbstvertrauen erlangt hat. Einmalig ist für ihn die Erfahrung, alleine auf sich gestellt zu sein, aber immer die richtigen Menschen auf der Pilgerreise zu treffen, die weiterhelfen und auch neue Impulse geben.

Pilgerreise auf Instagram

Wer erfahren will, was Johannes alles erlebt hat, in wie vielen Städten er war und welche Ereignisse seine Pilgerreise geprägt haben, kann das auf Instagram nachlesen und anschauen.

Weil seine Pilgerreise ihm Stärke gegeben hat, will Johannes das mit anderen Menschen auch teilen. Seit einigen Wochen hat er deshalb ein Projekt gestartet: "Eine Spendenaktion für die Lebenshilfe Nürnberg" – Geld für all jene, die diese einmaligen Erfahrungen einer solchen Reise niemals erleben können.