Die Deutsche Telekom will das Werk von Osram in Schwabmünchen südlich von Augsburg mit den besonders schnellen 5G-Verbindungen abdecken.

In dem Osram-Werk, das ein sogenanntes Campus-Netz mit 5G bekommt, sind unter anderem automatisch gesteuerte Fahrzeuge unterwegs, die Produkte und Materialien transportieren. Dabei wird ein öffentliches und ein privates Netzwerk zu einer Infrastruktur verbunden.

Neuigkeit auf dem Mobile World Congress

Auf dem Mobile World Congress in Barcelona hat die Telekom gemeinsam mit Osram das erste Campus-Netz in Betrieb genommen. Zunächst laufe das Netzwerk noch auf dem aktuellen Funkstandard LTE, doch in einem nächsten Schritt solle es auf die fünfte Mobilfunkgeneration (5G) aufgesetzt werden, kündigte das Unternehmen an.

Über 5G soll der Datenverkehr später nahezu in Echtzeit möglich sein. "In Zukunft werden diese Netze mit 5G noch leistungsfähiger und flexibler sein", so eine Telekom-Managerin.

Gute Nachrichten für den Standort

Das sind auch gute Nachrichten für die Zukunft des Osram-Werks. Schon zuvor war bekannt geworden, dass Osram den Betrieb im südlichen Landkreis Augsburg in ein "Hightech-Werk" umbauen will. Bisher wird dort noch Draht sowie Leuchtmittel hergestellt.

Künftig sollen dann Keramikplättchen für die LED-Produktion gefertigt werden. 400 Mitarbeiter sind derzeit im Werk Schwabmünchen beschäftigt.

Am Aufbau des superschnellen Datenfunks arbeiten die Mobilfunk-Konzerne derzeit mit Hochdruck. Es ist zunächst vor allem für Anwendungen in der Industrie konzipiert. Erst zu einem späteren Zeitpunkt dürften privaten Nutzer von 5G profitieren.