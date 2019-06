58-Jähriger vor Gericht: Stieftochter mehrfach vergewaltigt?

Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt klagt den 58-Jährigen wegen neun Fällen von schwerem sexuellem Kindesmissbrauchs an. Laut Anklage soll der Mann seine Stieftochter zwischen 2015 und 2018 sowohl in der heimischen Wohnung im Landkreis Bad Kissingen als auch in Hotels missbraucht und vergewaltigt haben. Dabei habe er das Mädchen stark unter Druck gesetzt. Um sicherzustellen, dass seine Tochter den Missbrauch verschweigt, soll der Stiefvater sie sogar mit einer Pistole bedroht haben. Laut Staatsanwaltschaft soll das Mädchen erstmals mit elf Jahren vergewaltigt worden sein.

Stiefvater schweigt bisher

Der Angeklagte hat seine Taten bisher nicht gestanden. Um das heute fünfzehn Jahre alte Opfer bei seiner Aussage vor Gericht zu schützen, ist es möglich, dass die Öffentlichkeit von dem Prozess ausgeschlossen wird. Ein Urteil wird für den 10. Juli erwartet.