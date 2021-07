58-Jähriger Bergsteiger verunglückt tödlich am Kleinen Watzmann

Ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Freyung-Grafenau ist am Samstag bei einem Bergunfall in den Berchtesgadener Alpen im Bereich des Kleinen Watzmanns tödlich verunglückt. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

Sturz über 60 Meter Höhe

Demnach wollte der Mann mit seinen Begleitern über das sogenannte Kriechband auf den Kleinen Watzmann steigen. Dabei verfehlten sie im unübersichtlichen Gelände vom Watzmannkar zur Watzmannscharte den eigentlichen Weg. Beim Versuch, ein Stück abzuklettern, rutschte der 58-Jährige aus und stürzte etwa 60 Meter ab. Dabei überschlug er sich mehrfach und kam auf etwa 2.000 Höhenmeter in einer Schuttrinne zum Liegen.

Notarzt konnte nicht mehr helfen

Seine Begleiter setzten sofort einen Notruf ab, der Notarzt des österreichischen Rettungshubschraubers konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. In Zusammenarbeit mit der Bergwacht Ramsau, dem Polizeihubschrauber Edelweiß 5 und dem Polizeibergführer wurde der Leichnam aus dem steilen Gelände geborgen. Die Begleiter wurden durch das Kriseninterventionsteam der Bergwacht betreut. Nach derzeitigem Ermittlungsstand scheidet Fremdverschulden aus, so die Polizei in ihrem Bericht.