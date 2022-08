58-Jähriger aus Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz vermisst

In Berg nahe Neumarkt in der Oberpfalz wird der 58 Jahre alte Georg Kotzbauer vermisst. Weil die Suche nach dem Mann bislang erfolglos war, hofft die Polizei jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Vermisster möglicherweise in Lebensgefahr

Der Vermisste ist vermutlich in einem silbergrauen VW Touran mit dem Kennzeichen NM-MK185 unterwegs. Georg Kotzbauer könnte sich in Lebensgefahr befinden. Laut Polizei ist er etwa 1.64 Meter groß und schlank. Er hat eine grau-weiße Stirnglatze und trug zuletzt blaue Jeans sowie ein blau-schwarzes T-Shirt. Außerdem hatte er eine schwarze Jacke und schwarze Halbschuhe an.

Polizei hofft auf Hinweise

Hinweise nimmt die Polizei in Neumarkt (09181/48850) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Georg Kotzbauer hat, kann auch den Notruf 110 wählen.