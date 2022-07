> 58-Jähriger aus Altenheim in Bad Kötzting vermisst

In Bad Kötzting wird ein 58-Jähriger vermisst. Der Mann verschwand am Dienstag aus einem Altenheim. Seither fehlt von dem Mann jede Spur. Die Polizei bittet daher um Mithilfe. Der Vermisste könnte sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden.