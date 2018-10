56-Jähriger stirbt beim Tauchen am Walchensee

Am Samstag ist ein 56 Jahre alter Mann im Walchensee bei einem Tauchgang ums Leben gekommen. Laut Polizei sah ein Wassersportler am Mittag den leblosen Körper im See. Die Wasserwacht holte den Taucher am Ostufer in der Sachenbacher Bucht aus dem Wasser, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Todesursache unklar

Die Polizei geht davon aus, dass der Münchner alleine beim Tauchen war. Er war am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr abgetaucht und etwa eine halbe Stunde später wieder an die Wasseroberfläche gekommen. Die Kripo muss nun klären, was zu seinem Tod führte. Der 56-Jährige gilt offenbar als erfahrender Taucher. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gibt es keine.