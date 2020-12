56-jähriger Pflegeheimbewohner vermisst

Die Polizei in Niederbayern sucht nach einem 56-jährigen Bewohner eines Pflegeheims, der seit Anfang der Woche als vermisst gilt. Der gesuchte Fritz M. hatte am Dienstag (01.12.) sein Pflegeheim in Deggendorf verlassen und war nach Schönberg gefahren, wo er zuletzt gesehen wurde. Dort entfernte er sich dann laut Polizei zu Fuß in eine unbekannte Richtung. Bisher kehrte er nicht in seine Unterkunft zurück.

In Scheune Unterschlupf gesucht?

Der Vermisste ist den Beamten zufolge spärlich bekleidet und auf Betreuung angewiesen. Möglicherweise hat er in einer Scheune Unterschlupf gesucht. Wer den Mann entdeckt, soll ihn nicht selbst ansprechen, sondern die Polizei verständigen.

Fritz M. wird wie folgt beschrieben:

circa 180 cm groß

kräftige Statur

braune Augen

schulterlange, grau melierte Haare

grauer Vollbart

leichtes Stottern

bekleidet mit grauer Jogginghose, weißem T-Shirt und brauner Strickjacke

Hinweise nimmt die Polizei Deggendorf unter 099138960 entgegen.