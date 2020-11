56-Jähriger bei Faulbach eingeklemmt und schwer verletzt

Bei Faulbach im Landkreis Miltenberg sind am Montagmorgen mehrere Fahrzeuge kollidiert. Ein 56-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 60 Jähriger Autofahrer von Faulbach kommend in Richtung Wertheim unterwegs. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn ab und streifte einen entgegen kommenden Lkw. Dadurch geriet das Auto ins Schleudern und kollidierte mit zwei weiteren Autos: in einem saß der 56-Jährige, im anderen ein 34-Jähriger.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Der 56-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Unfallverursacher und der 34-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Staatsstraße zwischen Faulbach und Hasloch war während der Bergungsarbeiten für zwei Stunden komplett gesperrt.