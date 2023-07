Artikel mit Video-Inhalten

550 bedürftige Erstklässler mit Schulsachen ausgestattet

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat in Nürnberg mit der Ausgabe von Heften, Ranzen, Stiften und Mäppchen an bedürftige Familien von Erstklässlern begonnen. 550 Familien hatten sich zu der Aktion angemeldet, die seit 2007 in Nürnberg stattfindet.