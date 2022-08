55.000 Besucher beim Volkacher Weinfest

Das Weinfest in Volkach an der Mainschleife ist das größte seiner Art in der Weinbauregion Franken. Die Besucher kommen in der Regel aus ganzen Deutschland. Nun ist das 72. Fränkische Weinfest in Volkach zu Ende gegangen. Und die Bilanz der Veranstalter fällt mehr als zufrieden aus. An den fünf Tagen von Freitag bis Dienstag kamen insgesamt 55.000 Besucher. Das sind genau so viele, wie zuletzt 2019. Damals ging das Weinfest allerdings über sechs Tage.

Alle rundum zufrieden mit den Besucherzahlen

"Es ist so, als ob es wegen Corona nie weg gewesen wäre", sagt Marco Maiberger, der Leiter der Touristinfo der Stadt Volkach. Die Winzer, Weingüter, Winzergenossenschaften, die Gastronomie und auch die Schausteller seien mit den Besucherzahlen rundum zufrieden. Vor allem seien alle glücklich, dass das Weinfest wieder stattfinden konnte und dass auch das Personal wieder da war, ergänzt Mainberger.