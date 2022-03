53-Jährige stirbt nach Zimmerbrand in Mühldorfer Pflegeheim

Eine 53-jährige Frau ist nach einem Feuer in einem Pflegeheim in Mühldorf am Inn gestorben. Sie erlag ihren schweren Brandverletzungen im Krankenhaus. Das Feuer war am Freitagabend in ihrem Zimmer ausgebrochen. Der Gebäudeteil wurde evakuiert.