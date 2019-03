vor 9 Minuten

53-jährige Radfahrerin stirbt nach Zusammenprall mit Lkw

Am Montagmittag ist es in Marktheidenfeld zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin gekommen. Dabei wurde die 53-jährige Frau so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.