52-Jähriger wird von Stapler eingeklemmt und stirbt

Ein 52-jähriger Mann ist am Sonntag (22.11.) bei einem Arbeitsunfall in einem Sägewerk in Waldkirchen in Landkreis Freyung-Grafenau ums Leben gekommen. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern wurde der Mann von einem Gabelstapler eingeklemmt und tödlich verletzt.

Kriminalpolizei untersucht Unfallhergang

Der eigene Sohn soll den 52-Jährigen gefunden und den Notruf abgesetzt haben. Bei dem Toten soll es sich um den Besitzer des Sägewerks handeln. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz vor Ort. Wie bei tödlichen Arbeitsunfällen üblich, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.