51-Jähriger kommt auf der Flucht vor der Polizei ums Leben

Der Mann war am Samstagnachmittag mit einem Opel Insignia in Münchberg (Landkreis Hof) unterwegs, als eine Streifenbesatzung im Gegenverkehr auf den Wagen aufmerksam wurde. Bei der Überprüfung der Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Berlin stellte sich heraus, dass das Auto als gestohlen gemeldet war. Als der Fahrer das Polizeiauto sah, gab er Gas und fuhr an der Anschlussstelle Münchberg-Nord in Richtung Süden auf die A9 auf.

Fahrer wollte Autobahn überstürzt verlassen

Die Polizisten informierten sofort alle umliegende Dienststellen. Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Hof stellte sich an die Auffahrt der Anschlussstelle Münchberg-Süd in Richtung Nürnberg. Als der Opelfahrer wenig später herannahte und das Polizeiauto sah, wollte er die Autobahn verlassen, verlor aber in der Ausfahrt die Kontrolle über seinen Wagen, überschlug sich und prallte gegen die gegenüberliegende Böschung.

Nach dem Mann wurde wegen mehrerer Straftaten gefahndet

Die Beamten verständigten den Rettungsdienst. Mit weiterer Unterstützung gelang es ihnen, den im Auto eingeklemmten Mann zu befreien. Trotz aller Bemühungen des rasch eingetroffenen Notarztes verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, bestanden gegen den 51-Jährigen, dessen Wohnort noch nicht bekannt ist, zahlreiche Fahndungsausschreibungen mehrerer deutscher Staatsanwaltschaften aufgrund verschiedener Straftaten. Der Opel Insignia ist ebenso wie die Berliner Kennzeichen gestohlen. Die Ermittlungen dauern an.

Ein Sachverständiger war auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vor Ort, um die Unfallursache zu klären. Auch eine Staatsanwältin war an der Unfallstelle. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.