504 Luftfilter für Straubings Schulen und Kindertagesstätten

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sollen die Kindergärten und Schulen der Stadt Straubing flächendeckend im Laufe dieses Monats mit 504 Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden. Die Kosten dafür betragen voraussichtlich 1,5 Millionen Euro, die zur Hälfte von der Stadt Straubing und zum anderen Teil durch den Freistaat und den Bund finanziert werden.

Beschaffung bereits im Juli beschlossen

Bereits im Juli dieses Jahres wurde vom Straubinger Stadtrat beschlossen, dass Luftfilter in die Straubinger Kindergärten und Schulen kommen sollen. Doch es hat bis Ende Oktober gedauert, bis die ersten Luftreinigungsgeräte tatsächlich montiert wurden. Grund dafür sei das europäische Vergaberecht, welches laut der Stadt die Bestellverfahren verlängert habe.

Letztlich wurde eine große Firma aus der Region Straubing mit der Lieferung der Luftreinigungsgeräte beauftragt. Rund 200 Geräte wurden bereits installiert, die restlichen 300 sollen im Laufe des Novembers an den übrigen Kindergärten und Kindertagesstätten, Grund-, Förder- und Realschulen sowie den Gymnasien folgen.

Nichts soll unversucht gelassen werden

Der Grund für die Beschaffung: Die Stadt Straubing möchte im Kampf gegen die Pandemie nichts unversucht lassen, so Werner Schäfer, der 3. Bürgermeister der Stadt Straubing: "Es ist unser Ziel, alles uns Mögliche getan zu haben, um den Schutz der Kinder und die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts zu gewährleisten - und dazu zählen auch die Luftreinigungsgeräte."

Die in Straubing verwendeten Luftreinigungsgeräte besitzen laut Schäfer ein fünfstufiges Filtersystem, welches saubere und sichere Luft in den Klassenzimmern ermöglichen soll. Die Luftfilter ersetzen das notwendige Lüften in den Zimmern nicht – man sieht sie in Straubing als eines von mehreren Puzzle-Teilen, um das Ansteckungsrisiko zu verringern.

Durch Luftfilter Wegfall von Maßnahmen?

Ob durch den Einsatz der Geräte zum Beispiel die Maskenpflicht am Platz wegfällt, ist noch nicht klar – in Straubing wird das jedoch gehofft. Vielleicht nicht direkt in den Wochen nach den Ferien, aber in der darauffolgenden Zeit.

"Wir hoffen, dass es möglich ist, dass wenn wir schon so eine große Summe in die Hand nehmen, dass dann vielleicht auch in den Zimmern, in denen ein solcher Filter installiert ist, die Maskenpflicht wegfallen kann. Doch ob das passiert, ist eine noch offene Frage." Werner Schäfer, 3. Bürgermeister der Stadt Straubing

Nutzen der Luftreinigungsgeräte

Wie viel und was genau die Luftreinigungsgeräte bringen – darüber wird immer wieder diskutiert und gestritten. Die Luftreinigungsgeräte sollen die Zahl der Corona-Viren in der Raumluft senken – genau deshalb werden die Luftreiniger immer häufiger für die Schulen beschafft.

Dabei werden die Geräte jedoch besonders als Ergänzung für die Zimmer empfohlen, die schlecht belüftet werden können, etwa weil sie nur kleine Fenster haben. Am effektivsten ist immer noch die Kombination von Masken und regelmäßigem Stoßlüften.

Luftfilter auch in der Oberpfalz weit verbreitet

Neben Straubing haben viele weitere Städte und Landkreise in Niederbayern und der Oberpfalz bereits Luftfilter beschafft. So sind in der Oberpfalz im Landkreis Tirschenreuth alle Schulen, bei denen die Stadt der Aufwandsträger ist, mit insgesamt 230 Luftfiltern ausgestattet. Der Landkreis Schwandorf ist für 20 Schulen zuständig und hat derzeit bereits 106 mobile Luftreinigungsgeräte in Betrieb, vier weitere sollen noch folgen.

Im Landkreis Amberg-Sulzbach sind bereits 64 Luftreinigungsgeräte für die landkreiseigenen Schulen in Betrieb, wobei dort einige Schulen bereits automatische Lüftungsanlagen besitzen, so zum Beispiel die meisten Räume der generalsanierten Walter-Höllerer-Realschule, wodurch hier zusätzliche Luftreinigungsgeräte wegfallen.

Die Stadt Weiden konnte bereits für die 18 Schulen, die in die Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Weiden fallen, insgesamt 103 Geräte beschaffen. 309 weitere Luftfilter wurden bestellt und teilweise schon ausgeliefert. In der Stadt Amberg wurden für alle Klassenzimmer, die nicht ausreichend gelüftet werden können, mobile Luftreinigungsgeräte angeschafft und installiert. Für die Klassenzimmer, in denen zwar eine ausreichende Fensterlüftung möglich ist, wurden dennoch ergänzend mobile Luftreinigungsgeräte für die Jahrgänge eins bis sechs ausgeschrieben, jedoch noch nicht geliefert.

Leasing statt kaufen im Landkreis Cham

Auch im Landkreis Cham stehen zum Schulbeginn in der kommenden Woche flächendeckend Luftreiniger zur Verfügung. Bereits Anfang August wurden insgesamt etwa 1.000 Luftreiniger für die circa 500 Klassenzimmer und Fachräume in den kreiseigenen Schulen bestellt. Dabei hat sich der Landkreis entschieden, die Geräte zu leasen, statt zu kaufen, da langfristig alle Landkreisschulen mit dezentralen Lüftungsanlagen ausgestattet werden sollen. Die mobilen Luftreiniger sind nur für eine Übergangsphase vorgesehen.

Luftfilter auch im Rest Niederbayerns im Einsatz

Auch in Niederbayern haben bereits einige Landkreise entsprechende Luftreinigungsgeräte besorgt und teilweise auch schon komplett in Betrieb genommen.

Im Landkreis Passau wurden bereits für alle Schulen der Trägerschaft Luftreinigungsgeräte angeschafft und bis zum 4. Oktober in Betrieb genommen. Im Landkreis Dingolfing-Landau wurden rund 250 Geräte bestellt, wovon die ersten bereits ausgeliefert sind. Die restlichen Geräte werden ab kommender Woche installiert. Auch der Landkreis Deggendorf hat bereits mobile Luftreinigungsgeräte für seine 16 Schulen besorgt. Der Auftragswert für rund 300 Geräte lag bei knapp einer Million Euro.