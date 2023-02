Artikel mit Bildergalerie

500 Zelte: Hilfsaktionen für Erdbeben-Betroffene gehen weiter

Helfer des RKT Rettungsdienstes aus Regensburg waren in der Türkei, um den medizinischen Bedarf in den Erdbebengebieten zu klären. Nun lassen sie 500 Zelte bauen und wollen Hilfsgüter in die Türkei bringen. Die Dankbarkeit sei riesig.