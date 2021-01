500 Tannenbäume für den Nürnberger Tiergarten

Leckerbissen Tannennadeln

Hirsche, Wildpferde , Wisente und Hirsche fressen die Tannenzweige gerne, die gerade wegen ihres harzigen Geschmacks besonders gut schmecken. Auch die dreijährige Nashorndame Sofie ist ein großer Fan von kleinen Tannen: Mit großem Vergnügen spielt sie nicht nur mit den Tannen, sondern ihr schmecken auch die Nadeln.

Christbäume zum Spielen

Andere Tiere wie die Kaffernbüffel spielen lieber mit den Tannenbäumen und schleudern sie gerne quer durch Luft. Auch die Kamele spielen mit den Tannen, doch ihnen dienen die Nadelzweige auch zur Pflege ihres dichten Winterfells. Ein echtes Highlight sind die Tannen für sibirische Tiger und Löwen. Allerdings werden die Tannen für ihr Innengehege ganz besonders präpariert: Die Pfleger sprühen Parfum auf die Zweige. Die kleinen Zweige dieser duftenden Tannen werden dann sogleich verspeist.

Großzügige Baumspenden

Zoodirektor Thomas Seitz freut sich über die gespendeten Tannenbäume. Heuer wurden so viele Tannenbäume wie noch nie abgegeben. Zu viele sind es aber nicht. Denn wegen der Corona gedingten Schließung des Tiergartens nehmen die Tiere gerne jede Abwechslung in ihren Gehegen gerne an.