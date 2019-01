500 Schüler fordern bei Demo in Augsburg mehr Klimaschutz

Mehr als 500 Schüler sind in der Augsburger Innenstadt zur einer Demonstration für mehr Klimaschutz zusammengekommen. Am Vormittag versammelten sie sich auf dem Rathausplatz. Auf Transparenten und Plakaten forderten sie, mehr zu tun, um das Klima zu schützen. „Make our planet great again!“ und „Systemwandel statt Klimawandel!“ waren Slogans bei der Demo. Und die Schüler stellten die Frage: „Wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt?“

Demo für Klimaschutz während der Unterrichtszeit

Schüler, die wegen der Demo nicht zum Unterricht erschienen, riskieren nicht nur Ermahnungen der Schulleiter, sondern auch disziplinarische Maßnahmen wie Verweise oder Nachsitzen. Davon ließen sich die Teilnehmer der Klimaschutzdemo nicht abschrecken. Schließlich gehe es um die Zukunft ihrer Generation und es müsse dringend gehandelt werden, wenn man den Klimawandel noch abmildern wolle, sagten einzelne Schüler. Sie sehen die Chance dem Thema Klima mit ihrem Schulstreik mehr Aufmerksamkeit und Gewicht zu verleihen.

"Fridays for Future" engagiert sich für Klimaschutz

Auch in zahlreichen weiteren deutschen Städten gibt es freitags Schulstreiks wie heute in Augsburg. Dahinter steht die Bewegung "Fridays for Future". Die Schüler folgen einem Aufruf der 15-jährigen schwedischen Schülerin Greta Thunberg. Sie hatte auf der Weltklimakonferenz 2018 im polnischen Kattowitz erklärt, jeden Freitag die Schule zu schwänzen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. In Deutschland organisiert sich die Bewegung unter anderem über eine Website und den Twitter-Hashtag #FridayForFuture.