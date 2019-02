500 Schüler bei Klimaschutzdemo "Fridays for Future" in Augsburg

In Augsburg sind etwa 500 Schüler auf die Straße gegangen und haben unter dem Motto "Fridays for Future" für mehr Klimaschutz demonstriert. Anders als bei vorausgegangenen Klimaschutz-Demos versammelten sich die Jugendlichen diesmal nicht zu einem Schulstreik zur regulären Schulzeit am Vormittag, sondern erst nach Schulende am Nachmittag. Man wolle damit dem Vorwurf der "Schulschwänzerei" entgegenwirken, erklärte Paul Baumeister, Mitorganisator der Friday-for-Future-Demonstrationen.

Bis zu 1.500 Schüler für Fridays-for-Future-Demo erwartet

Erwartet hatten die Organisatoren von "Fridays for Future" bis zu 1.500 Schüler für einen Demonstrationszug vom Rathausplatz über den Königsplatz, das Theater, vorbei an der Regierung von Schwaben und zurück zum Rathaus.

Greta Thunberg streikt freitags weiter für den Klimaschutz

"Fridays for Future" geht auf die schwedische Schülerin Greta Thunberg zurück. Die 16-jährige Klimaaktivistin streikt seit bald einem Jahr jeden Freitag für mehr Klimaschutz und hielt bei der Weltklimakonferenz in Kattowitz im Dezember eine vielbeachtete Rede. Bei der ersten "Fridays for Future"-Demonstration in Augsburg gingen im Januar rund 500 Schüler auf die Straße.