EU-Mittel in Millionenhöhe für bayerische Regionalförderung

Allein 500 Millionen Euro - also rund ein Fünftel der gesamten EU-Mittel, die nach Bayern fließen - kommen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung EFRE. Beim Besuch des geförderten Bio-Lebensmittelhändlers Byodo im oberbayerischen Mühldorf erklärt Steffen Schulz von der EU-Kommission:

"Für uns ist wichtig, dass die Förderziele stimmen, also zum Beispiel die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen, Schaffung von Arbeitsplätzen, das ist hier alles gegeben. Oder die Frage von Klimaschutz, auch das ist hier bei dem Erweiterungsbau gegeben. Solche Kriterien müssen erfüllt werden, dann ist das Projekt förderfähig." Steffen Schulz

Schaffung von Arbeitsplätzen durch EU-Förderung

Das Bio-Handelshaus Byodo ließ sich seine 7,5 Millionen Euro-Investition in einen Erweiterungsbau, einen Produktionsraum und in ein Lager mit 650.000 Euro von der EU fördern. Auch dadurch hat sich die Mitarbeiterzahl in Mühldorf auf rund 80 verdoppelt. Beantragt werden solche EU-Fördermittel über die Wirtschaftsabteilung der zuständigen Regierung von Oberbayern. Diese kontrolliert später auch die zweckgemäße Verwendung der Subventionen.