500 Jahre Kommunbrauhaus: Eine Tradition, die weiterlebt

Der Markt Eslarn in der Oberpfalz feiert an diesem Wochenende das 500-jährige Bestehen des Kommunbrauhauses im Ort. Das denkwürdige Jubiläum wird am Samstag mit dem "Tag des Bieres" und am Sonntag mit dem "Radler-Sonntag" gefeiert. Die kleine Festhalle beim Kommunbrauhaus ist dafür geschmückt und beheizt.

Es wird immer noch Bier gebraut

Das heutige Kommunbrauhaus in Eslarn stammt eigentlich aus dem Jahre 1900, doch nachweislich gibt es bereits seit 500 Jahren ein Kommunbrauhaus in dem Ort. Im Jahr 2015 hat der Markt Eslarn in dem Gebäude ein Museum eröffnet. Doch vor allem wird dort immer noch Bier gebraut. Das übernimmt Braumeister Georg Zierer - und zwar schon seit 1951.

94-jähriger Braumeister Georg Zierer

Georg Zierer ist 94 Jahre alt und braut im Frühjahr und im Herbst insgesamt rund 30 mal. Alles in allem ergibt das 1.000 Hektoliter Bier. Aus den alten Getreidesorten Dinkel, Emmer und Einkorn braut Braumeister Zierer das sogenannte "Rebhuhn-Zoigl", das auch in Eslarn vor Ort verkauft wird.

Kommunbrauer bekommen nur den Biersud

Daneben wird aber auch speziell für die rund 80 sogenannten Kommunbrauer in Eslarn gebraut. Sie bekommen den Biersud aus dem Kommunbrauhaus. Dass aus dem Sud dann wirkliches Bier wird, dafür ist jeder selbst verantwortlich, erklärt Eslarns Bürgermeister Reiner Gäbl, der selbst ein "Hausbrauer" ist.

Auch Daniel Biermeier ist einer der rund 80 Hausbrauer in Eslarn, die sich im Kommunbrauhaus ihren Sud zubereiten lassen. Jedes Kommunbier sei ein Unikat, sagt er, "es schmeckt von jedem ein bisschen anders, obwohl es aus der gleichen Brauerei kommt". Der Grund: Jeder Kommunbrauer lagert das Bier anders, der eine in einem Kunststoffbehälter, der andere in einem Edelstahlbottich.

Bürgermeister ist stolz auf die Tradition des Ortes

Bürgermeister Reiner Gäbl ist stolz auf diese Tradition des Ortes und will sie auf jeden Fall fortführen. Vielleicht übernimmt eines Tages Georg Zierer junior, der heute seinem Vater als Braugehilfe zur Seite steht. Sein Vater mache es sicher, solange es geht. "Das ist sein Leben", sagt der Sohn.