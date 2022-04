500 Jahre Fuggerei: Jubiläum wird mit großem Pavillon gefeiert

Die Augsburger Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt, wird ab 6. Mai mit einem großen Veranstaltungsprogramm ihr 500-jähriges Bestehen feiern. Für das Jubiläum der Fuggerei wird auf dem Rathausplatz in Augsburg vorübergehend ein futuristisches Veranstaltungsgebäude aus Holz errichtet. Ein Teil dieses Pavillons soll drei Meter über der Erde schweben.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu Gast in Augsburg

Wie die Fuggerschen Stiftungen berichten, wird zur Eröffnung des Jubiläumsprogramms am 7. Mai EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) erwartet. Bereits am Vortag soll der frühere Bundesentwicklungsminister Gerd Müller den Festpavillon eröffnen. Der CSU-Politiker ist inzwischen Chef der UN-Organisation für industrielle Entwicklung (Unido).

Pavillon-Bau zum Jubiläum der Fuggerei auf 2022 verschoben

Die Fugger, die Augsburg bis heute mit dem Titel "Fuggerstadt" prägen, gehörten einst zu den reichsten Kaufmannsfamilien Europas und hatten ein weltweites Handelsimperium aufgebaut. Im Jahr 1521 stifteten sie die Siedlung – eine Stadt in der Stadt. Bis heute leben in der Fuggerei etwa 150 bedürftige Menschen, die nur eine symbolische Miete zahlen müssen: Die Kaltmiete beläuft sich auf 88 Cent im Jahr. Dazu kommen die Nebenkosten. Teil der offiziellen Miete sind außerdem drei Gebete pro Tag – ein Vaterunser, ein Glaubensbekenntnis und ein Ave Maria. Bereits im vergangenen Jahr hat es Veranstaltungen zum Jubiläum der Fuggerei gegeben. Der Bau des Pavillons auf dem Rathausplatz als Höhepunkt der Feiern wurde allerdings wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben.

Fuggerei als Vorbild für neue Projekte

Die Veranstaltungen stehen unter dem Motto "Next 500". Die Fuggerei-Verantwortlichen wollen nicht zurückblicken, sondern für die Zukunft die Gründung ähnlicher Sozialprojekte anregen. "Das Ziel ist, die Idee der Fuggerei in die Welt zu tragen und so neue Stifterinnen und Stifter sowie Unterstützer zu begeistern", sagt Alexander Graf Fugger-Babenhausen, der Vorsitzende des Fuggerschen Familienseniorats.

Mittlerweile haben mehrere Stifter "Fuggereien der Zukunft" angekündigt. So soll in Litauen eine Einrichtung für Generationengerechtigkeit und gegen Altersarmut und Pflegenotstand entstehen. In Sierra Leone ist in einem Fischerdorf ein Projekt zum Schutz von jungen Frauen und Mädchen geplant. Die Frauen sollen dort Bildungsangebote und Gesundheitsversorgung erhalten. Diese Fuggerei-Projekte werden in dem Jubiläums-Pavillon vorgestellt.

Veranstaltungen bis Mitte Juni

Bis 12. Juni soll der Pavillon als Info-Zentrum und Treffpunkt täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet sein. In dieser Zeit sind zahlreiche Veranstaltungen wie Ausstellungen, Führungen und Gesprächsrunden geplant. Erwartet werden dazu unter anderem der frühere Skirennfahrer Felix Neureuther, Schauspielerin Jutta Speidel und Ex-Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin. Auch Darren Walker, der Präsident der US-amerikanischen Ford Foundation, die ein Stiftungsvermögen im zweistelligen Milliardenbereich verwaltet, soll kommen.

Pavillon soll nach Jubiläumsfeiern in Augsburg bleiben

Star des fünfwöchigen Jubiläumsprogramms soll allerdings der Holz-Pavillon werden, der von einem niederländischen Architekturbüro entworfen wurde. Mit dem Gebäude wolle man auch einen "Baustoff der Zukunft" in den Fokus rücken, erklärte eine Sprecherin der Fugger-Stiftungen. "Die Konstruktion ist eine moderne Referenz an die Fuggerei, die zur Zeit ihrer Entstehung um 1521 ebenfalls eine Innovation darstellte."

Unmittelbar nach Ostern soll der Aufbau des tonnenschweren Gebäudes beginnen. Ende Juni soll das Bauwerk auf dem Rathausplatz wieder demontiert und dann an anderer Stelle in Augsburg dauerhaft aufgebaut werden. "Gespräche mit Interessenten dazu laufen bereits", erklärte die Sprecherin.