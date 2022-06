500 Jahre Fuggerei: Fest-Pavillon wird verschenkt

Der aufwändige Holz-Pavillon zur 500-Jahr-Feier der Augsburger Fuggerei kann weiter genutzt werden. Wie die Fuggerei-Stiftung dem BR auf Anfrage erklärt hat, wird der Pavillon auf dem Rathausplatz abgebaut und nach Groningen in den Niederlanden transportiert. Die Stiftung "Fraeylemaborg" will das Holz-Gebäude in ihrem Kunst- und Skulpturen-Park aufstellen und dort auch die Ausstellung zur Geschichte der Fugger zeigen.

Fuggerei-Idee macht weiter Schule

Der Grund: In Groningen soll eine Siedlung nach dem Vorbild der Augsburger Fuggerei entstehen, der weltweit ältesten Sozial-Siedlung. Die Groninger Stiftung will den Augsburger Pavillon fünf Jahre lang nutzen. Möglicherweise, so die Fugger-Stiftung, wird die Holz-Konstruktion dann wieder zurückgeschenkt und könnte so nach Augsburg zurückkehren.

Pop-up-Bau begeistert Augsburger

Das tröstet womöglich auch Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU): "Dieser außergewöhnliche Holzbau ist vielen von uns in den vergangenen Wochen sehr ans Herz gewachsen", schreibt die OB in einer Mitteilung. Gleichzeitig lobt sie die Entscheidung der Fugger-Stiftung: "Damit kann der Pavillon nun auch über seine Symbolik hinaus die Idee der Fuggerei in die Zukunft und in die Welt tragen."