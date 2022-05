500 Jahre Fuggerei Augsburg: Jetzt wird gefeiert

Im vergangenen Jahr hatte die Augsburger Fuggerei ihr 500-jähriges Jubiläum. Coronabedingt wurde die öffentliche Feier zunächst verschoben, am Freitag wird das Festprogramm "Fuggerei NEXT500" eröffnet - im Beisein von Schirmherr Gerd Müller von der UNIDO, der UN-Sonderorganisation für industrielle Entwicklung. Am Abend wird der bayerische Bauminister Christian Bernreiter zum Festakt ins Rathaus kommen. Am Samstag werden dann EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zur offiziellen Eröffnung des Jubiläumsprogramms "500 Jahre Fuggerei" erwartet.

Holzpavillon auf dem Augsburger Rathausplatz

Für die 500 Jahr-Feier ist eigens ein Jubiläumspavillon auf dem Augsburger Rathausplatz errichtet worden, gebaut aus dem Holz der Fuggerschen Wälder, deren Ertrag die von Augsburger Kaufmann Jakob Fugger gestiftete Sozialsiedlung seit fünf Jahrhunderten finanziert.

Der lang geschwungene Pavillon ist eine begehbare architektonische Skulptur und erinnert mit seinem Satteldach, den grünen Fensterläden und dem Vorgarten an die historischen Häuserzeilen der Fuggerei. Fünf Wochen lang soll rund um den Pavillon gefeiert und diskutiert werden, etwa die Frage, ob auch anderswo in der Welt modernen Sozialsiedlungen nach dem Vorbild der Fuggerei entstehen könnten. Entsprechende Pläne gibt es bereits in Litauen oder Sierra Leone.

Ein gutes Beispiel soll sie sein

Das Live-Programm im "Fuggerei Next500 Pavillon" auf dem Augsburger Rathausplatz findet fünf Wochen lang täglich von 10 bis 22 Uhr statt. Der Eintritt zur Ausstellung im Pavillon sowie die Teilnahme an den Diskussionsveranstaltungen und Kulturevents ist kostenlos. "Wir wollen als Stiftung ein neues Kapitel in der Geschichte der Fuggerei aufschlagen. Zum 500. Geburtstag haben wir dafür die Initiative entwickelt, dass Fuggereien der Zukunft weltweit neu gedacht werden können", erklärt Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen. Das ist auch ganz im Sinne von Jakob Fugger - der nämlich hat die Fuggerei ausdrücklich als "in exemplo" gestiftet und seinen Nachfahren den Auftrag gegeben "mehret die Fuggerei".

Zum Artikel: Wie die Fuggerei 500 Jahre überleben konnte

Kaufmann Jakob Fugger: Unterschrift mit Folgen

Den Grundstein gelegt für die Fuggerei hat der Augsburger Kaufmann Jakob Fugger. Am 23. August 1521 hat er die Fuggerschen Stiftungen gegründet. Die Gründungsurkunde ist ein schlichtes Dokument auf inzwischen vergilbtem Papier, das immer noch im Familienarchiv gehütet wird.

Jakobs Unterschrift hat weitreichende Folgen für seine eigene Familie und für die Stadt Augsburg. Denn die Gründung der Fuggerschen Stiftungen, die mit dieser Unterschrift rechtlich besiegelt wird, legt den Grundstein für die heute älteste Sozialsiedlung der Welt. Erwirtschaftet wird das mit Hilfe der ausgedehnten Forstgebiete, die den Fuggern heute noch gehören.

Fuggerei - eine Siedlung wie vor 500 Jahren

Auch nach 500 Jahren sieht der Grundriss noch fast genauso aus wie zu Zeiten Jakob Fuggers: Von einer zentralen Straße mit Springbrunnen zweigen mehrere kleine Gassen mit gelb gestrichenen, länglichen Giebelhäusern ab. Zu einigen Häusern gehört ein kleiner Garten, einige sind halb mit Efeu bewachsen. Hohe Bäume spenden den Bewohnern und den Besuchern des Biergartens Schatten, Sitzbänke laden zum Verweilen ein, für den kleinen Schwatz unter Nachbarn.

Augsburg ist gewachsen - um die Fuggerei herum

Wie eine kleine Oase liegt die Fuggerei mitten im urbanen Trubel - eine kleine Stadt mitten in der Stadt. Am vorderen Tor rattert die Straßenbahn vorbei, jenseits des hinteren Tores liegen Wohnviertel, Geschäfte und Kneipen. Das Augsburger Rathaus ist nur wenige Gehminuten entfernt. Eine begehrte Wohnlage, in der aber bis heute ausschließlich sozial bedürftige Menschen leben dürfen.

Augsburger, bedürftig und katholisch

Denn das hat Jakob Fugger sichergestellt: Seine Nachfahren haben die Fuggerei in ihrer von ihm angedachten Form auf ewig zu erhalten. Bis heute sind deshalb die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Fuggerei gleich: Die Menschen müssen Augsburger sein, bedürftig und katholisch.

Zum Artikel: Museum beleuchtet koloniale Vergangenheit der Fugger und Welser

Reich darf keiner sein

Konkret heißt das heute: Wer sich um einen Platz in der Fuggerei bewirbt, muss mindestens zwei Jahre in Augsburg gemeldet gewesen sein und in der Stadt seinen Lebensmittelpunkt haben. Maximal 5.000 Euro an Vermögen darf der Bewerber auf der hohen Kante haben und nicht nicht mehr als rund 2.500 Euro im Monat verdienen. Freilich haben die meisten Fuggerei-Bewohner deutlich weniger zur Verfügung: Im Schnitt sind es laut Fuggerei zwischen 600 und 900 Euro monatlich.

Miete in der Fuggerei: 88 Cent und drei Gebete

Die Vorgabe, dass die Bewohner der Fuggerei katholisch sein müssen, gilt bis heute. Die Kaltmiete beträgt - nach wie vor - einen umgerechneten historischen Rheinischen Gulden – 88 Cent – im Jahr. Dazu kommen die Nebenkosten. Eine Durchschnittsmonatsmiete für eine Wohnung beträgt somit in der Fuggerei etwa 250 Euro . Teil der offiziellen Miete sind aber auch drei Gebete pro Tag – ein Vaterunser, ein Glaubensbekenntnis und ein Ave Maria.

Wer eine Wohnung will, braucht Geduld

Immer noch glaubt manch ein Tourist, dass es sich bei den Bewohnern der Fuggerei um Schauspieler handle. Doch die Menschen, die in den Wohnungen leben, sind genauso echt wie bunt gemischt. Die allermeisten sind alleinstehend und weiblich. Die Älteren haben teilweise ihr ganzes Leben lang gearbeitet, trotzdem reicht die Rente nicht. Wer in der Fuggerei wohnen will, muss sich um einen Platz in der Fuggerei bewerben und dann im Schnitt drei bis fünf Jahre auf eine freie Wohnung warten.