500 Jahre Augsburger Fuggerei – sozialer Wohnungsbau mit Zukunft

Es ist ein vergleichsweise schlichtes Dokument auf inzwischen vergilbtem Papier, unter das Jakob Fugger am 23. August 1521 seine Unterschrift setzt. Doch diese Unterschrift hat weitreichende Folgen für seine eigene Familie und für die Stadt Augsburg. Denn die Gründung der Fuggerschen Stiftungen, die mit dieser Unterschrift rechtlich besiegelt wird, legt gleichzeitig den Grundstein für die älteste Sozialsiedlung der Welt: die Fuggerei.

Fuggerei sieht noch so aus wie vor 500 Jahren

Auch nach 500 Jahren sieht die kleine "Stadt in der Stadt" noch fast genauso aus wie zu Zeiten Jakob Fuggers: Von einer zentralen Straße mit Springbrunnen zweigen mehrere kleine Gassen mit gelb gestrichenen, länglichen Giebelhäusern ab. Zu einigen Häusern gehört ein kleiner Garten, manche sind halb mit Efeu bewachsen. Alte Bäume spenden den Bewohnern und den Besuchern des Biergartens am Eingang Schatten.

Augsburg hat sich verändert – die Fuggerei bleibt

Wie eine kleine, stille Oase liegt die Fuggerei mitten in Augsburg. Dabei hat die Stadt rund um die Sozialsiedlung gewaltige Veränderungen durchgemacht. Vor den Toren der Fuggerei rattern inzwischen die Straßenbahnen vorbei. Augsburg ist um die Sozialsiedlung herum gewachsen. Die Siedlung liegt so inzwischen im Stadtzentrum, nur wenige Gehminuten vom Rathaus entfernt. Eine begehrte Lage, in der bis heute ausschließlich sozial bedürftige Menschen leben.

Augsburger, bedürftig und katholisch

Denn das hat Jakob Fugger sichergestellt: Seine Nachfahren haben die Fuggerei in ihrer von ihm angedachten Form auf ewig zu erhalten. Bis heute sind deshalb die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Fuggerei gleich: Die Menschen müssen Augsburger sein, bedürftig und katholisch.

Fuggerei-Bewohner haben etwa 900 Euro im Monat

Konkret heißt das heute: Wer sich um einen Platz in der Fuggerei bewirbt, muss mindestens zwei Jahre in Augsburg gemeldet gewesen sein und in der Stadt seinen Lebensmittelpunkt haben. Maximal 5.000 Euro an Vermögen dürfen die Bewerber haben und sie dürfen gut 2.500 Euro im Monat verdienen. Die meisten Fuggerei-Bewohner haben allerdings deutlich weniger: im Schnitt zwischen 600 und 900 Euro monatlich.

Miete in der Fuggerei: 88 Cent und drei Gebete

Die Vorgabe, dass die Bewohner der Fuggerei katholisch sein müssen, wird bis heute eingehalten. Das hat auch mit der Miete zu tun: Die Kaltmiete beträgt nach wie vor einen umgerechneten Rheinischen Gulden – 88 Cent – im Jahr. Dazu kommen Nebenkosten, so dass sich die Jahresmiete für eine Wohnung in der Fuggerei auf etwa 250 Euro beläuft. Ebenfalls Teil der offiziellen Miete sind aber auch drei Gebete pro Tag – ein Vater Unser, ein Glaubensbekenntnis und ein Ave Maria. Auch wenn dieser Teil der Miete nicht kontrolliert wird, hängt er natürlich fest mit dem katholischen Glauben zusammen.

Wer eine Wohnung will, muss sich bewerben

Noch heute glauben viele Touristen, bei den Bewohnern der Fuggerei handle es sich um Schauspieler. Doch die Menschen, die in den Wohnungen leben, sind genauso echt wie bunt gemischt. Die meisten sind alleinstehend und Frauen. Sie haben teilweise ihr ganzes Leben lang gearbeitet, doch die Rente reicht trotzdem nicht. Auch Familien wohnen in der Fuggerei oder Alleinerziehende, wie Sabine, die als alleinerziehende Mutter mit drei Kindern an der Supermarktkasse arbeitet und Hartz IV bekommt. Sie alle mussten sich um einen Platz in der Fuggerei erst bewerben und dann im Schnitt drei bis fünf Jahre warten, bis sie ihn bekamen.

Fuggerei-Code soll nicht nur für Augsburg gelten

500 Jahre lang sind die Regeln der Fuggerei im Prinzip gleichgeblieben und trotzdem funktioniert das Konzept der Stiftungen nach wie vor. Zum Jubiläum haben die Stiftungen deshalb ein allgemeingültiges Prinzip formuliert. Dieser "Code" der Fuggerei soll als Basis dienen für zukünftige Fuggereien. Er lautet: "Dieser Ort ist ein kuratierter Lebensraum für die Ewigkeit. Für eine minimale spirituelle und monetäre Gegenleistung ermächtigt die Stiftung Bedürftige in der Region, ein selbstbestimmtes Leben in Würde zu führen."

Stiftungen wollen Grundstein für weitere 500 Jahre legen

Das Jubiläum der Fuggerei steht deshalb bewusst unter dem Titel "Next 500". Denn mit den Feierlichkeiten wollen die Fuggerschen Stiftungen nicht nur sicherstellen, dass die ursprüngliche Fuggerei in Augsburg weiterhin Bestand haben wird. Es soll auch der Impuls für neue Stifter gesetzt werden, "Fuggereien der Zukunft" zu gründen – inspiriert von der Idee Jakob Fuggers, aber angepasst an das jeweilige Stiftungsziel.

Gefeiert wird der Auftakt des Jubiläumsjahres mit einem Festakt in den Gassen der Fuggerei – denn das Jubiläum soll auch eine Feier für die Bewohner sein. Erwartet werden neben der Augsburger Oberbürgermeistern Eva Weber und zahlreichen geladenen Gästen auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.