500 Jahre alter Schiffsfund aus Fugger-Zeit wird ausgestellt

Im Augsburger Maximilianmuseum können Besucher nach dem Ende des Corona-Lockdowns in der neuen Sonderausstellung "Dressed for Success" mehrere 500 Jahre alte Kupferplatten bestaunen. Die Platten wurden während der Bergung eines Schiffswracks in der Nordsee im vergangenen Jahr entdeckt und sind nun als Leihgaben aus den Niederlanden nach Augsburg gekommen.

Was an den Kupferplatten so ungewöhnlich ist

Das Besondere an den Platten ist, dass ein Großteil mit dem Stammwappen der Handelsfamilie Fugger, also dem Dreizack, verziert ist. "Die Kupferplatten sind auch in diesem Zusammenhang eine gute Möglichkeit, die weltweite Bedeutung der Familie Fugger darzustellen, die als Handels- und Kaufmannsfamilie entscheidend zur Entwicklung Augsburgs als Wirtschaftszentrum im 16. Jahrhundert beigetragen hat", erklärt Christof Trepesch, leitender Direktor der Kunstsammlungen und Museen Augsburg.

Zufallsfund in der Nordsee

Das Schiffswrack, auf dem die Platten geladen waren, wurde 2019 zufällig bei der Bergung von verlorengegangenen Containern im niederländischen Teil der Nordsee gefunden. Das Alter des Schiffes wird laut der Kunstsammlungen und Museen Augsburg auf etwa 500 Jahre geschätzt, es stammt demnach aus dem 16. Jahrhundert.

13.000 Kilogramm Schiffsladung

Die archäologischen Untersuchungen der Platten wurden von der Niederländischen Agentur für Kulturerbe (RCE) durchgeführt. Die mehr als 13.000 Kilogramm schwere Schiffsladung belief sich laut Pressemitteilung auf etwa 630 rechteckige und 205 runde Kupferplatten. 17 Kupferpakete und 25 erhaltene Kupferwickel deuten darauf hin, dass ursprünglich alle Platten als Pakete verpackt waren.