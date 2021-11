500 Jahre Abstand, ähnliche Regeln: Pest und Corona in Augsburg

Maßnahmen wie Kontaktverbot und Lockdown kennt Augsburg nicht erst seit der Corona-Pandemie. Das verrät ein Blick ins Stadtarchiv. Dort ist unter anderem die Pestordnung aus dem Jahr 1592 archiviert. Sie zeigt Parallelen zwischen heute und damals auf.

Infektionsschutzregeln anno dazumal

"Erstaunlicherweise unterscheiden sich die Maßnahmen während der Pest kaum von den Ordnungen, die uns heute auferlegt werden", so Stadtarchivarin Andrea Walser. Zwar kannte man laut Walser den medizinischen Grund für die Pest nicht in der Form, wie man heute über das Coronavirus Bescheid weiß. Jedoch habe man erkannt, dass Kontaktbeschränkungen helfen können.

Kontaktverbot war schon 1592 eine gute Idee

"Die Pestordnung weist eine Vielzahl von Maßnahmen auf, die uns gar nicht so fremd erscheinen: Tanzverbot, Kontaktverbot", sagt die Stadtarchivarin über das Dokument. "Es ruft die Hausväter dazu auf, ihre Hausgenossen zu Kontaktbeschränkungen anzuhalten. Es untersagt den Gang auf die Gemeinde zur Erledigung von Geschäften. Es regelt Hygienevorschriften bei körpernahen Dienstleistungen, also bei Barbieren", so Walser.

Das Wasser musste besonders geschützt werden

Ein besonderes Augenmerk richteten die Stadtoberen damals zudem auf das Wassersystem mit den vielen Brunnen, das es rein zu halten galt, so die Stadtarchivarin. "Denn man ging vielfach davon aus, dass sich Seuchen durch verschmutztes Wasser und faulige Gerüche verbreiten. Und so war es wesentlich, gerade in der Stadt Augsburg mit ihrem frühen Wassersystem, dass die Brunnen reingehalten wurden.

Pestordnungen mussten mehrfach gedruckt werden

Die Pestordnung im Stadtarchiv ist noch in guten Zustand, weil sie auf Hadernpapier gedruckt wurde, also auf einem Papier, das nicht aus Holzfasern, sondern aus Textilien besteht. Laut Andrea Walser handelt es sich bei dieser Pestordnung um ein gar nicht so seltenes Dokument. Diese seien weit verbreitet gewesen und wurden zu jeder Pestwelle neu und wiederholt aufgelegt. "Was auch dafür spricht, dass alles nicht so umgesetzt wurde, wie es sich die Obrigkeit vorgestellt hatte", so Walser, "ich war beim Studium des Pestregiments selbst erstaunt, wie massiv die Parallelen in unsere Gegenwart tatsächlich sind."