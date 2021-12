500 Blanko-Impfpässe bei Reichsbürger in Memmingen gefunden

Ein 36-jähriger Mann in Memmingen steht im Verdacht, gefälschte Impfpässe in Umlauf gebracht zu haben. Er wurde bereits am 27.November von der Polizei Memmingen bei dem Versuch festgenommen, drei Pakete mit rund 30 gefälschten Impfpässen zu verschicken. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, waren die Ermittlungen durch einen Hinweis aus einem Postverteilerzentrum angestoßen worden, dort war ein beschädigtes Paket aufgefallen, das Blanko-Impfpässe enthielt.

Polizei findet 500 Blanko-Impfpässe, Stempel und Adressen

Als der Verdächtigte vor zwei Wochen festgenommen werden sollte, habe er sich massiv widersetzt, so die Polizei. Drei Beamte wurden dabei verletzt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden Hinweise auf 500 Blanko-Impfpässe entdeckt. Zudem fanden die Ermittler gefälschte Impfzentren- und Kfz-Zulassungsstempel sowie drei versandfertige Pakete mit Impfpässen, die an Adressen in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg gehen sollten.

Pakete mit Fälschungen – von Aufkleber bis Arztunterschrift

In den Paketen befanden sich mehr als zwanzig Blanko-Impfausweise, mehr als sechzig Impfchargenaufkleber, drei falsche Stempel von Impfzentren in Baden-Württemberg sowie ein gefälschter Aufkleber einer Kfz-Hauptuntersuchung für ein Kennzeichen. Teilweise waren die Impfausweise auch bereits mit Chargenaufklebern von Impfstoffen, Stempeln und gefälschten Unterschriften von tatsächlich praktizierenden Ärzten versehen.

Fälscher ist Reichsbürger – Polizei sucht Besteller

Gegen den Mann wird nun laut Polizei unter anderem wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung und der Vorbereitung der Herstellung von unrichtigen Impfausweisen ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Auch die Abnehmer der Pakete will die Polizei herausfinden. Der 36-Jährige ist bei der Polizei seit über einem Jahr als Angehöriger der Reichsbürger-Szene bekannt. Während seiner Festnahme sprach er den Beamten die Rechtmäßigkeit ihrer Maßnahmen ab, da sie nur Angestellte einer Firma und keine Polizeibeamten seien.

Apothekerin erkennt Fälschung und ruft Polizei

Es gab zuletzt aber immer wieder ähnliche Fälle in Bayern. Erst am gestrigen Donnerstag ging die Polizei im Landkreis Lindau gegen eine Verkäuferin gefälschter Impfpässe vor.

Die Frau war entdeckt worden, weil eine ihrer Kundinnen mit dem falschen Dokument in eine Apotheke gegangen war, um dort ein digitales Impfzertifikat zu erhalten. Die Apothekerin wurde jedoch misstrauisch und informierte die Kripo. Eine genaue Überprüfung habe dann auch ergeben, dass es sich nicht um einen echten Impfpass handele, so die Polizei.

Dreistelliger Betrag pro gefälschtem Impfpass

Bei der Vernehmung gab die ertappte Kundin zu, für sich und ihren Lebensgefährten die falschen Ausweise für einen dreistelligen Betrag gekauft zu haben. Danach wurde die Wohnung der Frau im Westallgäu durchsucht – und dort wurde ein weiterer gefälschter Impfpass sowie ein Laptop sichergestellt.