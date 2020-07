500 Biker bei nicht angemeldeter Demo in Weiden

Eine Initiative des Bundesrats will Motorradlärm reduzieren und Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen ermöglichen. Über Facebook verabredeten sich deshalb rund 500 Biker für den Samstag in der Weidener Innenstadt - einen Veranstalter gab es laut Facebook nicht. Und auch eine ordnungsmäßige Anmeldung bei der Stadt wurde vorab verpasst.

Veranstaltung nicht angemeldet

In den vergangenen Tagen kursierte in den sozialen Medien ein Flyer, der zu einer Kundgebung gegen Motorradfahrverbote aufrief. Mehrere hundert Motorradfahrer haben sich am Samstagnachmittag in Weiden zu einer Motorraddemonstration versammelt - und auch die Polizei war vertreten, die Veranstaltung war nicht ordnungsgemäß bei der Stadt angemeldet worden. Verhindert werden sollte der Korso dann aber nicht.

Polizei und Biker zufrieden

Begleitet von der Polizei fuhren die Biker vorbei an zahlreichen Interessierten und Schaulustigen einmal geradewegs von Nord nach Süd und zurück durch das Stadtgebiet Weiden. Gegen 15:30 Uhr wurde die Versammlung durch den Versammlungsleiter auf dem Neuen Festplatz wieder beendet. Die Polizei Weiden und auch die Biker zeigten sich nach dem Korso zufrieden mit dem Verlauf.

Bundesrat plant Fahrverbote für Biker an Sonn- und Feiertagen

Anlass für die Protestfahrt ist eine Initiative des Bundesrats, mit der Motorradlärm etwa in beliebten Ausflugsgegenden reduziert werden soll. Die Länderkammer plädiert dafür, Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen aus Lärmschutzgründen leichter zu ermöglichen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sprach sich gegen weitere Motorrad-Fahrverbote aus, Fahrer- und Herstellerverbände kritisierten die Vorschläge als "wirklichkeitsfremd" und "populistisch".

Bundesweit bereits 157 Fahrverbote für Motorradfahrer

Fahrverbote gibt es bereits an manchen Orten: Stand Ende Februar waren nach Angaben des Bundesverbands Deutscher Motorradfahrer 157 Strecken in der Nacht, an Sonn- und Feiertagen oder gar komplett gesperrt. In Bayern ist zum Beispiel der Kesselberg zwischen Kochel und dem Walchensee betroffen.