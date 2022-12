500. Bahnhof barrierefrei: Härtetest mit Rolli und Stock

Findet ein Sehbehinderter sicher bis zu seinem Zug? Kommt eine Rollstuhlfahrerin problemlos bis zum Gleis? Bisher war das am Ansbacher Bahnhof nicht immer einfach, sagen Monika Wagner und Heinrich Hill. Doch nun ist der Bahnhof der 500. in Bayern, der barrierefrei ist. Am Montag wurde das Signet durch den bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) feierlich in Ansbach übergeben. Im Rollstuhl und mit dem Langstock wollten die beiden Ansbacher testen, ob nun wirklich alles klappt. Das Ziel ist das andere Ende des Bahnhofs: Gleis 5.

Boden-Leitsystem soll Blinden helfen

"Nutz du doch mal dein Leitsystem", sagt Monika Wagner und zeigt auf gerillte Fliesen auf dem Boden. Heinrich Hill sieht kaum etwas, auf dem linken Auge gleicht sein Sichtfeld dem Blick durch ein Schlüsselloch. Rechts ist er ganz blind. Das neue taktile Leitsystem, das durch den gesamten Ansbacher Bahnhof führt, bietet ihm Orientierung. Ziemlich schnell kommt er voran. "Also für mich haut das mit dem Leitsystem gut hin", so Hill.

Bis in die Unterführung kam Monika Wagner auch vor dem Umbau gut. Der Bahnhof war bis zu diesem Punkt schon immer stufenfrei. Seit rund zehn Jahren sitzt sie im Rollstuhl. Eine Krankheit ist schuld, so richtig konnte aber nie herausgefunden werden, was sie hat. "Aber es sind halt nur die Beine" sagt sie, "ich bin oberkörperfit und komme dadurch im Alltag sehr gut zurecht."