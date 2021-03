500.000 neue Corona-Tests für Nürnberger Schulen

Ob dies die bisherigen Selbsttests sein werden, ist noch nicht klar. "Es sind angekündigt auch sogenannte Gurgeltests und auch Tests, die Kinder mit ihren Eltern zuhause machen können", erklärt Michael Kaiser vom Nürnberger Schulreferat. Wie bisher will Nürnberg weiter eine mehrgleisige Strategie fahren. Zusätzlich zu den Tests an den Schulen ist im Schnelltestzentrum des BRK eine weitere Linie eingesetzt worden. „Hier sollen Lehrer und Schüler schneller in den Genuss eines Test kommen können“, erklärt Einsatzleiter Michael Sturm.

"Fünf Umdrehungen, dann das andere Nasenloch"

Schon diese Woche haben Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse die Selbsttests unter Anleitung ihrer Lehrer erprobt. "Da ich schon mal einen Test beim Arzt gemacht habe finde ich es angenehmer, wenn man das alleine machen kann und nicht so tief in die Nase rein muss", erklärt etwa Isabell Farcas. Sie durfte mit einem Wattestäbchen in beiden Nasenlöchern kreisen – "jeweils fünf Umdrehungen", die gleiche Bewegung mit dem Stäbchen dann in einem Röhrchen mit Trägerlösung. Die wird dann auf das Testdisplay geträufelt. Nach 15 Minuten zeigt dieses an – negativ – positiv – oder unklar. Diesmal zeigt der Test bei allen Probanden "negativ" an, sie konnten anschließend wieder in den Unterricht.

Ein Anfang mit wenigen Kindern

Für Marcel Zimmermann war es der erste Corona-Test überhaupt. Er fand ihn gar nicht so schlimm, "da habe ich Schlimmeres gehört von den Tests am Flughafen, die sollen unangenehmer sein". Bisher haben an der Geschwister-Scholl-Realschule zwei Lehrkräfte eine Schulung von einem Arzt bekommen, wie sie die Test durchführen und beaufsichtigen müssen. "Das ist kein Kernfusionsreaktor, den man zusammenbaut, das ist ein Schnelltest, so ist das kein Problem", meint Schulleiter Thomas Weiland.

Mehr Test heißt auch mehr Personal

Doch wenn in den kommenden Wochen deutlich mehr Schülerinnen und Schüler wiederkommen, dann müssen sie hier mehr Lehrkräfte mit einbinden. "Letztendlich alle, die in der ersten Stunde eine Klasse haben, denn es macht ja nur Sinn, diese Tests vor dem Unterricht durchzuführen.

Bei positiven Tests Gesundheitsamt einschalten

Falls ein Test positiv ausfällt, dann setzt die Schule sich sofort mit dem Gesundheitsamt in Verbindung. Der betreffende Schüler wird dann nicht zum Unterricht zugelassen. Ein weiterer PCR-Test in einem Labor wird veranlasst. Über Quarantäne entscheidet dann auch das Amt. Mit den Tests erlebt die Schule einen Schritt in Richtung Sicherheit. Und auch an anderer Stelle ist es von Vorteil, einen Schnelltest in der Schublade zu haben. "Wir hatten einen Schüler, der saß mit Husten im Klassenzimmer. Den haben wir dann auch einen Schnelltest machen lassen", berichtet der Schulleiter. Der war dann negativ. Wenigstens keine Covid-19-Gefahr.

Schule soll planbarer werden

Schulleiter Thomas Weiland hofft, dass mit den ersten Erfahrungen seiner Zehntklässler auch Kinder in anderen Klassen die Hemmungen vor dem Test ablegen. Denn regelmäßige Tests sind seiner Ansicht zumindest ein Schritt in ein bisschen mehr Normalität in der Schule. Und da sind nicht nur die Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen froh, wenn sie einen geregelten und planbaren Schulbetrieb haben.