vor 20 Minuten

500.000 Euro Schaden: Stall in Opfenbach brennt komplett nieder

Haushoch waren die Flammen, in denen am Sonntag ein Stall im Westallgäu niederbrannte. Über 180 Einsatzkräfte rückten zu dem Brand in Opfenbach aus, doch die Löscharbeiten waren kompliziert. Der Sachschaden beträgt mindestens eine halbe Million Euro.