500.000 Euro Schaden bei Brand in Waldmünchen

Mindestens 500.000 Euro Schaden hat der Brand in einem leerstehenden Verbrauchermarkt in Waldmünchen verursacht. Eine Polizeistreife hatte das Feuer in der Nacht zum Donnerstag entdeckt. Verletzt wurde niemand.