vor 23 Minuten

500.000 Dahlien: Blumenfestumzug in Röthenbach

Eine halbe Million Dahlien werden am Sonntag wieder durch Röthenbach an der Pegnitz (Lkr. Nürnberger Land) fahren. Dann startet am Nachmittag zum 81. Mal das alljährliche Blumenfest mit Festumzug.