50. Würzburger Bachtage

Den Auftakt der Bachtage macht ein Festakt in der Würzburger Residenz. Der Abend steht unter dem Motto "Allzugroße Kunst - Johann Sebastian Bach in der Kritik von Zeitgenossen und Nachgeborenen", den Festvortrag hält der Würzburger Musikwissenschaftler Ulrich Konrad. Zum Programm der Bachtage gehören immer auch Konzerte sowie ein Gottesdienst mit Bachkantate in der evangelischen Johanniskirche. Den Abschluss macht das berühmte Weihnachtsoratorium.

Musikalische Meilensteine

Für den Johanniskirchen-Kantor Matthias Querbach, der auch musikalischer Leiter der Bachtage ist, stehen zwei Meilensteine der Musik im Vordergrund der Jubiläums-Bachtage:

"Aus der Renaissance die berühmte Marienvesper von Claudio Monteverdi und aus dem Barock - für mich persönlich das größte Werk dieser Epoche - die h-Moll Messe von Johann Sebastian Bach." Matthias Querbach, Kantor der Würzburger Johanniskirche

Die Marienvesper werde auf historischen Instrumenten gespielt, die h-Moll Messe singt der Würzburger Bachchor, begleitet von ausgezeichneten Solisten und den Münchner Bachsolisten mit ihren modernen Instrumenten, erläuterte Querbach.