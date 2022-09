50. Nürnberger Altstadtfest: Jubiläum in schwierigen Zeiten

Die urigen Fachwerkhäuser auf der Insel Schütt sind aufgebaut und geschmückt, auch die Bierbänke stehen bereit. Allerdings ist beim Nürnberger Altstadtfest heuer alles offener und weiträumiger gestaltet. Denn zahlreiche Wirte haben abgesagt. Neue zu finden, die einspringen, war sehr schwierig, berichtet Peter Brandmann, der Sprecher des Altstadtfestvereins.

Kostensteigerung und Personalnot auch bei Altstadtfest

Unter anderem sind die Kosten in der Gastronomie stark gestiegen und Personalnot ein großes Thema. Mit der Mischung des Gastro-Angebotes ist der Altstadtfestverein dennoch zufrieden. In den Fachwerkhäuschen wird typisch fränkische Küche angeboten: Schäufele, Nürnberger Bratwürste, Karpfen.

Ehrenamtliche organisieren Altstadtfest

Wegen der gestiegenen Kosten hat der Altstadtfestverein auch das kostenlose Kulturprogramm abspecken müssen – und das ausgerechnet zum Jubiläum. Rund 40 Vereinsmitglieder organisieren das Altstadtfest ehrenamtlich. In den 1970er Jahren hatten sich ein paar Bürger zusammengetan, um mehr Leben in die Altstadt zu bringen. Stolz blickt der Vereinsvorsitzende Michael Hagl auf die Jahre zurück: "Es ist ein Wahnsinn, wie das Fest gewachsen ist. Am Anfang hatten wir eine kleine Losbude, in der Vereinsmitglieder Lose verkauften, um unsere Kulturveranstaltungen zu finanzieren. Dann kam später ein Glühweinstand dazu."

Festumzug und Fischerstechen

Mittlerweile ist es ein großes Fest, dass sich über mehrere Plätze in der Altstadt zieht. Ein Höhepunkt ist der Festzug durch die Nürnberger Altstadt und das traditionelle Fischerstechen auf der Pegnitz am kommenden Samstag. Beim Fischerstehen treten mehrere Mannschaften in Ruderbooten gegeneinander an. Die Stecher stehen dabei vorne im Boot auf einer kleinen Plattform und versuchen, sich gegenseitig mit einer Stange ins Wasser zu stoßen.

Das Altstadtfest findet heuer bis zum 26.September statt.