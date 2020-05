29.05.2020, 13:10 Uhr

50 Millionen Euro für 100 neue Wasserstoff-Tankstellen in Bayern

In den nächsten drei Jahren sollen bayernweit 100 neue Wasserstoff-Tankstellen entstehen. Das kündigte heute Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) bei der Vorstellung des bayerischen Wasserstoffkonzepts in Nürnberg an.