50-Meter-Becken für Augsburg? Enttäuschung nach Ausschuss-Treff

Bernd Zitzelsberger, der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 50-Meter-Hallenbad für Augsburg, ist nach der Sitzung des Sportausschusses der Stadt enttäuscht.

Diskutierte Standorte kommen nicht in Frage

Die vorliegenden Pläne hätten keinen Wert, die diskutierten Standortvarianten seien zum großen Teil nicht umsetzbar, so Zitzelsberger, der auch die Schwimmabteilung des Post SV Augsburg leitet. Die im Sportausschuss diskutierten Standorte Göggingen, Haunstetten und Spickel kämen nicht in Frage, weil ein Umbau dort eine mehrjährige Schließung des bestehenden Bades bedeuten würde, die Flächen zu klein oder die Verkehrsanbindung an die Schulen im Stadtgebiet zu schlecht wären.

Neubau am Plärrer-Bad?

Die Arbeitsgemeinschaft schlägt einen Neubau am Plärrergelände vor und rechnet mit Kosten von rund 25 Millionen Euro, die zur Hälfte über Fördergelder finanziert werden könnten, so CSU-Politiker Zitzelsberger. Der Vorschlag wird derzeit geprüft, noch im Oktober soll es dazu einen Bericht geben.

Baubeginn für 50-Meter-Becken frühestens 2022

Im November sollen die bis dahin erarbeiteten Pläne für ein neues Bad in drei Bürgerveranstaltungen vorgestellt werden. Mit dem Bau begonnen werden kann nach Zitzelsbergers Ansicht frühestens 2022. Wie berichtet fordert die ARGE ein 50-Meter-Wettkampfbecken zu Trainingszwecken, auch für Sport – und Rettungsschwimmer, und für den Schulsport.