50 Jugendliche feiern trotz Corona auf Spielplatz

Etwa 50 Jugendliche haben in der Corona-Pandemie eine Party auf einem Spielplatz in Lappersdorf im Landkreis Regensburg gefeiert. Beim Eintreffen der Streifen seien sie sofort in alle Richtungen geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Schnapsflaschen am Spielplatz zurückgelassen

Obwohl es erst etwa halb vier am Dienstagnachmittag war, ließen die Feiernden bei ihrem schnellen Aufbruch hochprozentigen Alkohol auf dem Spielplatz zurück. "Wodka, Jägermeister - solche Sachen", sagte eine Sprecherin der Polizei. Von einigen der Jugendlichen notierten sich die Polizisten die Personalien.

Jugendliche erwartet Bußgeldverfahren

Derzeit untersuche die Polizei den Sachverhalt und leite die Erkenntnisse dann an das Landratsamt in Regensburg weiter, sagte ein Sprecher auf BR-Anfrage. Beim Landratsamt werde dann geprüft, ob die Jugendlichen gegen die Vorgaben des Infektionsschutzgesetztes verstoßen haben. Die Jugendlichen müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Derzeit dürfen in Bayern höchstens zehn Menschen zusammenkommen. Das gilt für den privaten und den öffentlichen Raum.