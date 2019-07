50 Jahre Waldjugendspiele - 900 Kinder in Dingolfings Wäldern

Mit rund 900 Schülern sind am Dienstag die Waldjugendspiele in der niederbayerischen Stadt Dingolfing losgegangen. Die Aktion feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen aller Grund- und Förderschulen lernen an verschiedenen Spielstationen den Wald kennen. Initiiert und umgesetzt wird die Aktion vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Lebensraum Wald erleben

Die Drittklässler verbringen einen ganzen Schultag mit Förstern im Wald, Schwerpunktthemen sind Nachhaltigkeit, Erholung, Nutzung und Biodiversität unserer Wälder. Hubert Hobmaier ist der Förster im Stadtwald:

"Es kommt immer wieder vor, dass Kinder bei den Waldjugendspielen zum ersten Mal im Wald sind. Und für diese Kinder haben sich die Waldjugendspiele dann am meisten rentiert. Für die war es sicher am tollsten, dass sie bei uns sein durften."