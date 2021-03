50 Jahre "Tor des Monats": SSV Jahn Regensburg erinnert sich

Es ist der 28. März 1971. Regionalliga Süd, damals die zweithöchste deutsche Spielklasse. Der SSV Jahn Regensburg empfängt im alten Jahnstadion an der Prüfeninger Straße den VfR Mannheim. Gerd Faltermeier verwandelt einen Freistoß aus halbrechter Position ins linke obere Eck. Entfernung gut 20 Meter. Mit diesem Tor erzielt der Offensivspieler noch in der ersten Halbzeit das 2:0 für den Jahn. Endstand: 3:2.

Ball bleibt im "Kreuzeck" stecken

Das Besondere an dem Tor: Der Ball bleibt im "Kreuzeck" hängen, an dem Metallbügel, der damals an der Rückseite der Holzpfosten befestigt war, damit das Netz richtig hängt. Hans Meichel und Horst Eberl, zwei echte Regensburger, sind zum Interview an ihre alte Wirkungsstätte in der Prüfeninger Straße gekommen. Hier stand das alte Jahnstadion, bevor die Stadt dem Club vor einigen Jahren eine neue Arena baute. Zurückgeblieben ist hier der alte "Turm", auf dem jeweils der Spielstand zu lesen war.

"Torwart hatte keine Chance"

An das "Tor des Monats" erinnern sich Eberl und Meichel, als wäre es erst gestern gewesen. Horst Eberl stand als rechter Verteidiger etwa auf der Höhe der Mittellinie, als Gerd Faltermeier den Ball ins Netz jagte. "Der Torwart hat überhaupt keine Chance gehabt", sagt er. Auch Jahn-Legende Hans Meichel, ebenfalls Abwehrspieler und damals im Aufgebot der Rotweißen, erinnert sich noch gut an das Tor. "Das Besondere war natürlich, dass der Ball in der Gabel hängengeblieben ist. Ich weiß noch, dass es der März 1971 war, weil ich vier Wochen später geheiratet habe."

Faltermeier erhält erste "Tor des Monats"-Münze im Studio

Mit 71.000 von 250.000 Stimmen wurden das Freistoßtor von Gerd Faltermeier zum ersten "Tor des Monats" gewählt. Die Münze bekam Faltermeier im Fernsehstudio von dem damals bekannten Sport-Moderator Oskar Klose überreicht.

Der Treffer ist auf der Homepage der "Sportschau" zu sehen. Es empfiehlt sich, das Video mehrfach anzusehen, um das Tor wirklich genießen zu können, denn die Aufnahme der Hintertorkamera dauert nur wenige Sekunden. "Ein Sonntagsschuss!", resümiert Jahn-Ikone Horst Eberl.

Erfolgreiche Saison für SSV Jahn Regensburg

Die Saison 1970/71 war für den SSV Jahn Regensburg die erfolgreichste Spielzeit in der Ära der 60er- und 70er-Jahre. Der Jahn belegte zuletzt Platz 5. Damals waren der 1. FC Nürnberg, der TSV 1860 München, die SpVgg Fürth und der Karlsruher SC in dieser Liga. Einen großen Anteil am Erfolg des Jahn in dieser Saison hatte der 13-malige Amateurnationalspieler Gerd Faltermeier. Er wechselte 1972 zum Karlsruher Sportclub. Bleiben wird auf jeden Fall die Erinnerung an sein Tor des Monats, ein Stück Regensburger Fußballgeschichte.

Versteigerung der "Tor des Monats"-Münze

Über seine Homepage versteigert der SSV Jahn Regensburg derzeit die Münze, die Gerd Faltermeier überreicht bekommen hat. Allerdings unterstützt der SSV Jahn Regensburg die Aktion nur. Die Medaille gehört nach wie vor der Familie des Torschützen, der 2009 gestorben ist. Die Versteigung endet am Ostersonntag. Zunächst wandert die Medaille dann zehn Jahre lang als Leihgabe in das deutsche Fußballmuseum nach Frankfurt. Dann erst bekommt der oder die Meistbietende die Medaille. Vorher bekommt er nur eine Replik.

Der Erlös der Auktion geht zu 100 Prozent an soziale Einrichtungen. Zum einen an die Regensburger Initiative "Bananenflanke". Die ermöglicht es Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, unter professionellen Bedingungen Fußball zu spielen. Die andere Hälfte des Erlöses kommt der bundesweiten Initiative "Von wegen Down" zugute, die sich für die Akzeptanz von Kindern mit Trisomie 21 engagiert.