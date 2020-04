50 Jahre Städtepartnerschaft Karlstadt und Saint Brice

Rund 50 Kilometer nordöstlich von Rennes liegt der kleine Ort Saint-Brice-en-Coglès. Rund 3.000 Einwohner, Steinhäuser, eine idyllische Gemeinde in der Bretagne. Am 16. April 1970 haben Saint-Brice-en-Coglès und Karlstadt ihre Städtepartnerschaft besiegelt. Wegen der Corona-Pandemie können die beiden Kommunen ihr Jubiläum jedoch nicht mit einem Besuch in Karlstadt feiern.

Bezirk Unterfranken grüßt Departement Calvados

Dabei ist die europäische Solidarität vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie so wichtig wie vielleicht noch nie, heißt es vom Bezirk Unterfranken. Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel hat sich mit einem Brief an seinen französischen Amtskollegen, den Präsidenten des Departement Calvados, Jean-Léonce Dupont, gewandt. In diesen nicht einfachen Zeiten, die die gesamte Welt und Europa gemeinsam durchlebten, wolle er es nicht versäumen anlässlich des Jubiläums die besten Wünsche zu übermitteln: "Bleiben Sie gesund und halten Sie durch!"

Langjährige Städtepartnerschaft

Momentan wirbeln die Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie die Pläne des Partnerschaftsreferats des Bezirk Unterfrankens gründlich durcheinander. Zahlreiche Veranstaltungen mussten ausfallen. Die Partnerschaft zwischen Karlstadt und Saint-Brice-en-Coglès gehört zu den ältesten in Unterfranken.

Verbindungen seit über 50 Jahren

Die Verbindung zwischen den beiden Orten fußt in den 1960er-Jahren. Damals bahnte der damalige Kreisjugendpfleger Hubert Jagusch aus Karlstadt in Rennes erste Verbindungen an. Die Jugendringe knüpften weitere Kontakte und schließlich weilte ein französischer Realschuldirektor mit Schülern in Karlstadt. Es folgte ein Gegenbesuch, auch die politischen Gremien besuchten sich jeweils und einigten sich auf eine Städtepartnerschaft: Sie wurde am 16. April 1970 in Karlstadt und am 17. September des gleichen Jahres in Saint Brice besiegelt.

Seither gab es unzählige Besuche. Seit vielen Jahren findet ein regelmäßiger Schüleraustausch der Realschule mit dem Collège Angèle Vannier statt. Inzwischen bildet Saint Brice gemeinsam mit Saint-Étienne-en-Coglès die Gemeinde Maen Roch. Der Verwaltungssitz liegt jedoch noch immer in Saint Brice.