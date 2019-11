50 Jahre Staatliche Realschule Kitzingen

"Modern und engagiert zeigt sich die Realschule Kitzingen auch nach 50 Jahren. Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten hier das Rüstzeug für einen guten Start in Beruf und Gesellschaft – mit Wissen und Können, aber auch mit Herz und Charakter!", betonte Anna Stolz auf der 50-Jahrfeier der Staatlichen Realschule Kitzingen und fuhr fort: "Die Realschule Kitzingen ist ein attraktiver Lern- und Lebensraum. Allen Beteiligten der Schulgemeinschaft, die dazu mit großem Engagement und Freude beitragen, ein herzliches Dankeschön und weiterhin alles Gute!" Besonders beeindruckt zeigte sich Stolz vom vielfältigen Angebot und bunten Schulleben an der Kitzinger Realschule: "Ganzheitliche Bildung und soziales Miteinander werden an Ihrer Schule großgeschrieben – sei es in der Concert Band, beim Fußball oder dem Schulgarten.

Stolz: Schule mit großem Engagement

Besonders freue ich mich über das ehrenamtliche Engagement unserer Schülerinnen und Schüler hier in Kitzingen. Denn Werte wie Verantwortungsbereitschaft und gegenseitiger Respekt bilden das Fundament für ein gelingendes Miteinander in unserer Gesellschaft." Für das vielfältige Engagement der Schüler und Lehrer wurde die Realschule mehrfach ausgezeichnet. Sie ist eine "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" und eine Inklusionsschule. Die Staatliche Realschule Kitzingen wurde 1969 gegründet. Heute lernen hier rund 600 Schülerinnen und Schüler.