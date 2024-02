50 Jahre Playmobil: Nachhaltigkeit und neue Zielgruppen im Blick

Playmobil-Figuren löschen Brände, bewirtschaften einen Bio-Bauernhof und tauchen als Meerjungfrauen in eine Unterwasserwelt ab: Am Stand von Playmobil auf der Spielwarenmesse sind heile Spielewelten aufgebaut. Doch als Vorstand Bahri Kurter auf der Spielwarenmesse in Nürnberg die Neuheiten aus Zirndorf präsentiert, gibt er eines unumwunden zu: Aus wirtschaftlicher Sicht hat Playmobil "schon bessere Tage erlebt".

Vom Spielen zum Sammeln

In den vergangenen Jahren sei die ursprüngliche Zielgruppe der vier bis zehn Jahre alten Kinder um ein Drittel geschrumpft, sagt Kurter. Was sich auch in den Umsätzen bemerkbar gemacht habe. Die Älteren beschäftigen sich seinen Worten zufolge zunehmend mit digitalen Medien. Eine Neuausrichtung, die Kleinkinder und die Sammelleidenschaft von Jugendlichen und Erwachsenen anspricht, soll nun neue Käuferinnen und Käufer bringen. Erklärtes Ziel sei es, dass jedes Kind das Spielen mit Playmobil beginnt, so der Vorstand.

Briefmarke und Fastfood-Kooperation

Erwachsene sollen sich Playmobil-Figuren ins Regal stellen – wie etwa die kleine Luther-Figur, die das Unternehmen vor einigen Jahren mit der evangelischen Kirche herausgebracht hat. Auch mit dem Bamberger Herrscherpaar Heinrich und Kunigunde feierte das Unternehmen bereits Erfolge. Kurter will auch prominente Künstler für eigene Figuren Pate stehen lassen, bleibt dabei aber noch vage. Konkret sind bereits ein Set mit den Charakteren aus Asterix und Obelix – und ein Porsche-Modell.

Außerdem soll zum Jubiläumsjahr heuer eine Playmobil-Briefmarke erscheinen, eine Zusammenarbeit mit dem DFB steht an – und in mehr als 70 Ländern soll bald schon ein Playmobil-Tier in der HappyMeal-Tüte des Fastfood-Riesen McDonald's stecken, insgesamt mehr als 50 Millionen Stück. Bei einem Wettbewerb sollen außerdem Kunden an der Kreation neuer Serien beteiligt werden.