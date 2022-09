50 Jahre Olympia-Attentat: Gedenken an Anton Fliegerbauer

Am 50. Jahrestag der gescheiterten Befreiung israelischer Geiseln auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck gedenken Personen des öffentlichen Lebens und Angehörige auch des einzigen deutschen Todesopfers: Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums wird bei beiden Gedenkveranstaltungen am Montag, 5. September, um 10 und um 15 Uhr auch an den getöteten niederbayerischen Polizisten Anton Fliegerbauer erinnert. Der aus einem Bauernhof in Westerndorf bei Wallersdorf im Landkreis Dingolfing-Landau stammende Fliegerbauer war damals Stadtpolizist in München.

Der 32-Jährige wurde tödlich verwundet

Beim Einsatz auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck war Fliegerbauer im Erdgeschoss des Flughafengebäudes postiert. Unweit davon standen zwei Hubschrauber, die neun israelische Geiseln und acht Terroristen des "Schwarzen September" vom Olympiagelände nach Fürstenfeldbruck geflogen hatten. Drei Schützen der bayerischen Polizei eröffneten das Feuer auf die Terroristen, die daraufhin zurückschossen. Einer dieser Schüsse durchschlug ein Fenster und traf den 32-jährigen Polizisten seitlich am Kopf tödlich.

Beerdigung auf dem Münchner Waldfriedhof

Fliegerbauer wurde nach einer Trauerfeier im Waldfriedhof München (neuer Teil) bestattet. Er hinterließ seine schwangere Frau und einen vierjährigen Sohn. An ihn erinnert auch die vom niederbayerischen Bildhauer Fritz Koenig geschaffene Granitskulptur "Klagebalken" auf dem Olympiagelände, in der die Namen der getöteten elf Israelis und Fliegerbauers eingemeißelt sind. Sie wurde 1995 aufgestellt.

Bruder ist beim Gedenkakt dabei

Der 79-jährige Alfred Fliegerbauer, Anton Fliegerbauers Bruder, sagte dem BR-Studio Niederbayern im Vorfeld des Jahrestags, er und seine Mutter seien seit den 70er Jahren auf Einladung der Bundesregierung und der Bayerischen Staatsregierung alljährlich beim Gedenkakt in Fürstenfeldbruck gewesen. Weil die Mutter inzwischen gestorben ist, reist er heuer mit seinem Sohn zu den Feierlichkeiten nach München in den Olympiapark und nach Fürstenfeldbruck.

Bereits im Februar war bei der Aktion "Zwölf Monate - zwölf Namen" durch das Jüdischen Museum München, das NS-Dokumentationszentrum München, das Polizeipräsidium München und das Generalkonsulat des Staates Israel an Fliegerbauer erinnert worden. In jedem Monat des Jahres 2022 steht eines der getöteten Opfer im Mittelpunkt von verschiedenen Veranstaltungen. Im Februar gedachte das Polizeipräsidium München dabei des getöteten Polizeibeamten Anton Fliegerbauer.

Polizei erinnert an Fliegerbauer

Für zwei Wochen wurden ein Portrait des Polizeibeamten und die Namen aller zwölf Opfer an die Gebäudefassade des Polizeipräsidiums München projiziert. Dabei trafen sich Innenminister Joachim Herrmann, die Generalkonsulin des Staates Israel, Carmela Shamir, der Direktor des Jüdischen Museums München, Bernhard Purin, die Direktorin des NS-Dokumentationszentrums, Dr. Mirjam Zadoff, und der Münchner Polizeipräsident, Thomas Hampel, vor Ort zum Gedenken.