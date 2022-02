50 Jahre Nürnberger U-Bahn

In Nürnberg nutzten vor der Corona-Pandemie pro Werktag mehr als 400.000 Menschen die U-Bahn. Aktuell sind es nach Angaben der VAG immer noch mehr als eine Viertelmillion. Das macht die U-Bahn zum vielleicht wichtigsten Verkehrsmittel in der Stadt. Am 1. März feiert sie ihr 50-jähriges Bestehen.

Der erste Tag bleibt in Erinnerung

Nach fünf Jahren Bauzeit war es endlich soweit. Am 1. März 1972 ging die Nürnberger U-Bahn offiziell in Betrieb. Sieben Stationen zwischen Langwasser Süd und der Bauernfeindstraße banden den Stadtteil Langwasser stärker an Nürnbergs Zentrum an. Paul Glania kann sich noch gut an diesen Tag erinnern. Er gehörte zu einer kleinen Gruppe von Straßenbahnfahrern, die zu U-Bahnfahrern ausgebildet wurden. Für den heute 84-Jährigen war das damals eine große Herausforderung. Denn eine U-Bahn zu fahren, war etwas ganz anderes als eine Straßenbahn durch Nürnberg zu lenken. Die U-Bahn hatte ein eigenes Schienennetz. Hier gab es keine anderen Verkehrsteilnehmer wie auf der Straße. Dafür gab es andere Hindernisse: die ständigen Wechsel von Hell und Dunkel.

"Das war schon für die Augen nicht das Optimale. Aber uns hat man gesagt: Wenn Du in den Tunnel reinfährst, mach die Augen zu. Da gewöhnt man sich besser dran, wenn man vom hellen Tageslicht in das Dunkle reinfährt. Da hat man einen Moment lang gar nichts gesehen." Paul Glania, U-Bahnfahrer der ersten Stunde

Ein stetig wachsendes U-Bahn-Netz

Im Laufe der 1970er Jahre wurden die U-Bahntunnel immer näher Richtung Stadtzentrum gegraben. 1978 hieß es bereits "Freie Fahrt" zum Hauptbahnhof und bis in die Fußgängerzone. Ab den 1980er Jahren fuhren die Züge über die Stadtgrenze nach Fürth. Das neue Verkehrsmittel bedeutete dort das Aus für die Straßenbahn – nach gut 100 Jahren.

"Wenn man sich mal vorstellt, dass man mit der U-Bahn vom Plärrer bis nach Fürth die Strecke der ersten deutschen Eisenbahn unterirdisch verfolgt hat, dann war natürlich die Inbetriebnahme des Bahnhofs 'Fürther Hauptbahnhof' am 7.12.89 ein historisches Ereignis. Weil grad 150 Jahre vorher die erste deutsche Eisenbahn in Betrieb gegangen war." Ernst Wentzel, ehemaliger Betriebsleiter VAG

Neue Bahnhöfe, neue Linien

Mitte der 1980er Jahre bekam Nürnberg eine zweite U-Bahn-Linie. Im Abstand von jeweils zwei Jahren wurden – oft im Beisein von prominenten Politikern wie dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß – neue Abschnitte des U-Bahn-Netzes eröffnet. Ende der 1990er Jahre fuhr die U-Bahn dann schon bis zum Nürnberger Flughafen. Das Netz umfasste nun insgesamt 35 Kilometer und knapp 40 Haltestationen.

Deutschlands erste automatische U-Bahn

Ganz Deutschland blickte im Jahr 2008 nach Nürnberg, als in der Frankenmetropole die bundesweit erste automatische U-Bahn-Linie in Betrieb ging. Eine U-Bahn ohne Fahrer. Bei der VAG war man unsicher, ob die Fahrgäste der neuen Technologie trauen würden. Doch die Bedenken waren unnötig. Die Fahrgäste zeigten keinerlei Scheu vor der U-Bahn, die ganz ohne Personal auskommt.

"Wir haben natürlich einen Trick angewendet und in jedem Zug einen Bediensteten stehen lassen. Der ist nicht gefahren, aber der war sichtbar. Das war für die Leute vielleicht noch ein wenig beruhigender." Ernst Wentzel, ehemaliger Betriebsleiter VAG

Die Werkstatt als Dreh- und Angelpunkt

Wichtig für den reibungslosen Betrieb der U-Bahnen ist bis heute die Werkstatt der Verkehrsbetriebe im Stadtteil Langwasser. Rund 150 Beschäftigte kümmern sich hier um die Wartung, Reparatur und Überholung der Züge, die jeden Tag rund 20 Stunden im Einsatz sind. In regelmäßigen Abständen müssen an den mehr als 80 Zügen unter anderem die Räder überprüft und ausgetauscht werden.

Der Ausbau geht weiter

Das Nürnberger U-Bahn-Netz wächst noch immer. Bis heute wurden nach Angaben des Nürnberger U-Bahn-Bauamts insgesamt fast 1,5 Milliarden Euro in das Netz verbaut. Aktuell wird an der Strecke zu zwei weiteren Stationen im Südwesten der Stadt gearbeitet. Die Bahnhöfe Kleinreuth und Gebersdorf sollen in rund drei Jahren eröffnet werden.