50 Jahre Naturpark Steigerwald: Zeitreise zum Zukunftswald

Wie hat sich der heimische Wald in den letzten Jahrzehnten verändert? Und wie wird er wohl in 50 Jahren aussehen? Diesen Fragen widmet sich die Ausstellung "Zeitreise zum Zukunftswald", die im Rahmen des Jubiläums-Wochenendes des Naturparks Steigerwald stattfindet. "Wir wollen den Menschen vor Augen führen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf den Steigerwald hat", so Förster Andreas Leyrer.

Zeltausstellung über das gesamte Wochenende

Auf der Wiese des Steigerwald-Zentrums befindet sich das Zelt, das Interessierte auf die Zeitreise einlädt: "Es ist eine Wanderung vom Wald der Großeltern, hin zu dem Wald mit den Problemen, die wir bereits durch den Klimawandel haben", erklärt Leyrer. "Aber wir wollen auch einen Ausblick geben, wohin die Reise gehen könnte, wie der Wald in 50 bis 100 Jahren aussehen könnte." Auf dem Boden im Zelt ist deshalb ein Zeitstrahl aufgezeichnet. Rechts und links entlang des Weges sind kleine Bäume gepflanzt, die repräsentativ für die entsprechende Zeit stehen.

Kiefern werden braun

Von saftigen, grünen hin zu vertrockneten, braunen Bäumen. Die Ausstellung zeigt deutlich, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Wälder haben kann. "Wir merken auch im Steigerwald, dass insbesondere die Kiefern braun werden", so Leyrer. Doch die Ausstellung zeigt auch, welche Baumarten zukunftsfähig sind: Unter anderem die Elsbeere oder der Feldahorn seien dabei laut Leyrer besonders zu beachten.

Informativer Rundgang

Am 19. Juni bietet Andreas Leyrer neben der Ausstellung auch einen Rundgang an, der sich an die Zeltausstellung anschließt. Dabei nimmt er die Teilnehmer mit auf den Waldumbaupfad und zur Waldklimastation, wo er spielerisch erklärt, wie Wasser-Messstationen im Wald funktionieren.