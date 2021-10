50 Jahre Naturpark Steigerwald: Festakt zum Vereins-Jubiläum

Das grüne Herzstück Frankens ist der Steigerwald. Der gleichnamige Verein ist vor 50 Jahren gegründet worden. Doch erst 17 Jahre später beschloss die Bayerische Staatsregierung, dass der 1.280 Quadratkilometer große Wald als "Naturpark" ausgewiesen wurde. Damit ist der "Naturpark Steigerwald" einer von 19 Naturparks in Bayern.

Festakt zum 50-jährigen Jubiläum Naturpark Steigerwald

Der Verein mit Sitz in Burgwindheim hat in den zurückliegenden fünf Jahrzehnten viel erreicht. Das gilt es zu würdigen: Am 15. Oktober findet der offizielle Jubiläums-Festakt mit dem Bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) im Ebracher Kaisersaal statt.

Verein setzt sich für Erhalt des Waldes ein

Der Naturpark erstreckt sich über alle drei fränkischen Regierungsbezirke von der Mainaue in Unterfranken bis nach Bad Windsheim in Mittelfranken. Seit seiner Gründung 1971 in Ilmbach im Landkreis Kitzingen setze sich der Verein für den Erhalt des Waldes als Natur- und Kulturlandschaft ein, so Jana Popp, stellvertretende Geschäftsführerin des Naturparks Steigerwald.

In Zeiten von Corona sei es schwierig, das Festjahr groß zu feiern. Popp freue sich aber darauf, im kleinen Rahmen im Steigerwald zusammenzukommen. Bereits im Juni hatten Gemeinden, Verbände und Partner des Naturparks das Jubiläum gefeiert.

Keine Position zu Nationalpark-Debatte

Seit Jahren wird darüber gestritten, ob im Steigerwald ein Nationalpark entstehen soll. Es geht dabei um den nördlichen Teil des Steigerwalds – eine Fläche von 11.000 Hektar. Das entspricht rund acht Prozent des gesamten Waldgebiets. Nationalpark-Gegner befürchten weniger Holz-Ertrag. Befürworter erhoffen sich ein Schutzgebiet für die Natur. Der Verein "Naturpark Steigerwald" will sich aus der Debatte raushalten.